سلمى رشيد: تلقيت عروض زواج كثيرة من الخليج.. وفضلت "المغربي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المغربية سلمى رشيد إنها تلقت العديد من عروض الزواج قبل ارتباطها بزوجها الحالي من رجال خليجيين، وبعض الدول العربية الأخرى ولكنها فضلت الزواج من ابن بلدها المغربي.

وأكدت سلمى رشيد في مقابلة تلفزيونية أنها تحترم كل الجنسيات ولكنها سعيدة أن قلبها دق لشخص مغربي، وكلها فخر أن نصيبها بالزواج كان من ابن وطنها.

وأضافت المطربة المغربية أن الزواج قسمة ونصيب بالنهاية، ويسعدها تلقيها العديد من عروض الزواج ولكن بالواقع لن يفهمها أكثر من ابن بلدها وسيكون أكثر تقبلًا لعقلها.

وتحرص الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد على إخفاء تفاصيل حياتها الشخصية وهوية زوجها عن الصحافة والإعلام منذ ارتباطها، والسبب كما توضحه أن زوجها لا يحب الأضواء ولا تعنيه حياة الشهرة، وأنه يفضل أن يبقى بعيدًا عن هذه الأجواء.

وأثارت رشيد انتقادات متابعيها مؤخرًا علي السوشال ميديا بعد كشفها عن أحدث هدية تلقتها من زوجها، وهو ميكرفون مرصع بالألماس والذهب الأبيض، اذ اعتبر البعض أن الهدية مبالغ بها للغاية ولا تراعي مشاعر جمهورها من البسطاء.