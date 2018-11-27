أبرار الكويتية تُعطي درسًا للرجال.. وتكشف أهم ميزة في زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لقنت الفنانة أبرار الكويتية الرجال درسًا بشأن الطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها مع المرأة فيما يخص "الغيرة" بالتحديد.

ونشرت أبرار مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "سناب شات" تحدثت فيه أمام الكاميرا وبجوارها زوجها قائلة: "ترى حلوة غيرة الرجال على المرأة، إنما ليش تبينون لها طريقة إنكم معصبون ليش ما تبينون إنك تحبها وتحب تغار عليها، تدري المرأة تحب أنك لا تمنعها.. جول لها يا حبيبي وضح غيرتك عليها".

وأضافت في حديثها مع زوجها: "ما تلاحظ هذه الأيام المرأة المرتاحة مع زوجها يقولون ساحراله؟، وليش لمن الرجال يتفاهم مع زوجته يقولون إنت خروف زوجتج".

وواصلت: "ليش دايما تنظرون هالأمر سحر وخرفنة؟، ليش ما يجولون الحب؟، الجيل القديم الشايب يحب".

ثم داعبت الفنانة الكويتية زوجها بقولها "شيخ الشباب"، مضيفة: "والله ما شايب، شكله ما يبين، هو لسة شباب".

وأردفت: "خليني أجول شغلة، الرجال خصوصًا من الزمن القديم أي شيء تطلبينه دائما يقولون من عيوني"، ثم التفتت إلى زوجها وتحدثت إليه قائلة: "محمد خاطري سويلي مكرونة بالبشاميل"، فرد عليها قائلًا: "من عيوني".

وكانت أبرار الكويتية نفت الأنباء التي ترددت حول انفصالها عن زوجها بمقطع فيديو لم يظهر فيه وجه الأخير أيضا، وظل يغازلها بأجمل الكلمات، ليؤكدا للجميع أنه ليس هناك خلافات بينهما.