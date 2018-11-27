فاطمة الحوسني: وضعت الحجاب وخلعته عن قناعة.. وهذه رسالتي للمنتقدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة الإماراتية، فاطمة الحوسني، عن وجود أعمال جديدة لها في الفترة المقبلة، بينها عمل سيُعرض في السباق الرمضاني القادم.

وأوضحت "الحوسني" في لقاء مع "فوشيا" اللبس الحاصل حول اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، ثم عودتها من جديد إلى الساحة، كاشفة عن سبب توقفها في فترة معينة عن المشاركة في أعمال فنية.

وعلقت الفنانة الإماراتية على ردود فعل الجمهور بشأن ما قالته بأنها خلعت الحجاب عن قناعة، ثم عادت وقامت بارتدائه عن قناعة أيضًا، موجهة رسالة لكل متابعيها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا الموضوع الذي أثار الجدل.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: