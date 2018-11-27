أحلام تكشف سبب رفضها استلام جائزة الـ BAMA.. وعدم حضورها الحفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شكرت الفنانة الإماراتية أحلام إدارة جائزة الـ BAMA لمنحها جائزة الأيقونة الخاصة بالمهرجان، ونشرت أحلام صورة الجائزة عبر حسابها الخاص على إنستغرام مُعبرة عن فخرها واعتزازها الكبير بها.

وكشفت من خلال التعليق على الصورة عن سبب رفضها استلام الجائزة وعدم حضورها الحفل، مؤكدة أنها كانت متضامنة مع ضحايا حرائق كاليفورنيا.

والجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الـBAMA العالمية كان من المقرر أن يُقام على مسرح الدولبي يوم الـ23 من شهر نوفمبر، إلا أنه تم استبداله وتغيير المكان واختصاره على حفل عشاء بسيط بسبب حرائق كاليفورنيا الأخيرة والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص، ولم يحضر حفل العشاء من النجوم العرب سوى الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي حصدت جائزة أفضل فنانة صاعدة لعام 2018.

يُشار إلى أن أحلام تستعد لإحياء حفل في حديقة البرج بمدينة دبي بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 47 يوم السبت المقبل الأول من ديسمبر.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة الإماراتية طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "احلف" من كلمات الشاعر قوس، وألحان بازل، فيما تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجيد والمقرر طرحه قريبًا، والذي من المتوقع أن يضم عددا من الأغاني الخليجية والمغربية.