كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - الفريق مميش - مشروعات موانى دبى فى المنطقة الإقتصادية بقناة السويس دفعة للتصنيف الاستثمارى للمنطقة

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن دخول مجموعة استثمارية عملاقة مثل مجموعة موانئ دبي للاستثمار في منطقة قناة السويس سيرفع التصنيف الاستثماري للمنطقة، بما يبشر بجلب استثمارات أخرى للعديد من كبريات الشركات العالمية في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال اللقــاء، أشاد رئيس الوزراء بالمباحثات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، للانتهاء من تفاصيل إنشاء شركة تنمية مشتركة تساهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي العالمية بنسبة 49%، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس، وذلك في إطار اهتمام المجموعة بالاستثمار في المنطقة، التي تعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في العالم، نظرًا لما تتمتع به من مقومات لوجستية وموقع استراتيجي.

ورحب رئيس الوزراء بالتفاهمات المبدئية التي تم الاتفاق بشأنها مع مجموعة موانئ دبي، والتي تتضمن قيام المجموعة بتنفيذ مشروعاتها في المنطقة على مراحل، بما يضمن السرعة والكفاءة اللازمين لاستغلال هذه المنطقة المتميزة، ويحقق عائدًا إيجابيًا للطرفين، بالإضافة إلى التمويل الخارجي الذي سيتم ضخه عن طريق استثمارات المجموعة، والذي سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل عام.

وأكد الفريق مهاب مميش أن الاستثمارات المقبلة لمجموعة دبي العالمية، تعد دليلًا جديدًا على حجم نجاح مشروع تنمية قناة السويس.