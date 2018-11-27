كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - لايف ستايلز ستوديوز تستعد لطرح كليب وليد توفيق الجديد

تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح جديدها مع المطرب الكبير وليد توفيق وهو كليب " بغار عليكي بغار “لتي تم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية المنتظرة من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق وستكون تكملة لسلسلة من النجحات التي جمعت النجم العربي بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي انتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل “شو حلوة بيروت”، “الدنيا مشيا”، “حبينا”، “روح” وغيرها.. بالإضافة الى عدد من الألبومات.

علي صعيد آخر يتواجد وليد توفيق في مصر من اجل الانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات وكذلك تصوير حلقه لصالح احد القنوات الفضائيه .