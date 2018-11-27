كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - ابوشعر السورية فى ليلة فنية بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - نسرين عبد الرحيم

فى اطار الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة الاخوة ابو شعر للانشاد الصوفى وذلك فى تمام الثامنة من مساءالثلاثاء الموافق 27 من نوفمبر الجارى..يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الابتهالات والاناشيد الدينية التى تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها حث الراكب..اهلا وسهلا بالنبى..الحبيب عرفتوا..الحمد لله والشكر لله..القلب يعشق كل جميل..الى اسيادى ردونى..الفين صلاة على زعيم الوجود..الا بالله نظرة.. مالنا مولى سوى الله..

يذكر ان فرقة الاخوة ابوشعر قد تأسست عام 1983بسوريا بهدف تقديم الانشاد الدينى الاسلامى وتتكون من 6 اشقاء ينتمون الى عائلة ابوشعر ..والدهم هو الشيخ موفق احمد اسماعيل ابوشعر الحسينى الرفاعى وكان منشدا لبعض العلماء الكبار بدمشق.

وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.