كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - فيلم مسلم يتصدر شباك التذاكر في السينما
احتل فيلم "مسلم" صدارة شباك التذاكر في السينما التركية وتخطى حاجز 5 ملايين مشاهد ليصبح أول فيلم يتخطى هذا الرقم في سنة 2018.
حل في المركز الثاني فيلم "فتح المجانين" من بطولة أركان بيتككايا ونور فتاح أوغلو، حيث شاهده في أول 3 أيام عرض مليون و163 ألف مشاهد.
أما فيلم "الرقص مع ابن اوى" فشاهده مليون و148 ألف مشاهد، وبعده حل فيلم "كل شيء جميل معك" الذي شاهده مليون و113 ألف مشاهد.
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