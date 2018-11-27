كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - فيلم مسلم يتصدر شباك التذاكر في السينما

احتل فيلم "مسلم" صدارة شباك التذاكر في السينما التركية وتخطى حاجز 5 ملايين مشاهد ليصبح أول فيلم يتخطى هذا الرقم في سنة 2018.

حل في المركز الثاني فيلم "فتح المجانين" من بطولة أركان بيتككايا ونور فتاح أوغلو، حيث شاهده في أول 3 أيام عرض مليون و163 ألف مشاهد.

أما فيلم "الرقص مع ابن اوى" فشاهده مليون و148 ألف مشاهد، وبعده حل فيلم "كل شيء جميل معك" الذي شاهده مليون و113 ألف مشاهد.