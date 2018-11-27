كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - خطوة علي طريق تصحيح العلاقة بين بلتون والرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، على عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، لشراء حصة غير حاكمة في شركة ثروة كابيتال وبحد أقصى 30% من رأسمال الأخيرة، وعينت “أوراسكوم” كلًا من “بلتون لتداول الأوراق المالية” سمسارًا لعرض الشراء، فيما يعمل مكتب “ذو الفقار” للاستشارات القانونية، مستشارًا قانونيًا.

بهذه الخطوة يمكن أن نقول أن هيئة الرقابة المالية بدأت تتراجع عن إجراءتها التعسفية ضد بلتون أكبر بنوك الإستثمار في مصر ، وربما يؤدي ذلك الي وقف إنهيارات الأسعار في البورصة .