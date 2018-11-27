كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - تعرف على عدد زيجات الفنانة شيرين سيف النصر

تحتفل الفنانة شيرين سيف النصر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ51، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر من عام 1967.

ومما لا يعرفه كثيرون أن الفنانة شيرين سيف النصر تزوجت 3 مرات حتى الآن، الزيجة الأولى في عام 1996 حين قررت الاعتزال والزواج من رجل أعمال سعودي، وبعد 5 سنوات حدث الطلاق، وعادت إلى الفن.

بعدها بعام تقريبًا، وتحديدًا في يونيو عام 2002 فوجئ الوسط الفني بخبر زواجها من المطرب مدحت صالح، الذي تزوج قبلها 4 مرات، ولكن الزيجة لم تستمر إلا عدة أشهر.

وفي أغسطس من عام 2010 أعلنت الفنانة شيرين سيف النصر عقد قرانها على جراح التجميل رائف الفقي، بعد قصة حب طويلة، وانتهى الأمر بالطلاق أيضًا.