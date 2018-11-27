كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في الأستديو استعدادا لحفل الكويت



تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا يوم 7 ديسمبر المقبل بأحد فنادق الكويت. وتواجدت شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان حسام حبيب داخل أحد الأستوديوهات لإجراء البروفات الغنائية مع الفرقة الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل. ومن المنتظر أن تشدو شيرين عبدالوهاب بمجموعة من أجمل أغانيها القديمة، فضلا عن تقديم بعض أغنيات ألبومها الجديد "نساي" الذي طرحته مؤخرا.

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في الأستديو استعدادا لحفل الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .