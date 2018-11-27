كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:06 مساءً - دينا الشربيني تتصدر مواقع التواصل بعد حلقة صاحبة السعادة

تصدرت دينا الشربيني مؤشر البحث جوجل في مصر بعد استضافة الإعلامية إسعاد يونس للفنانة أمس، الاثنين، ببرنامجها "صاحبة السعادة".

ومن أبرز تصريحاتها إنها دائما تفضل مشاهدها الدرامية التي تقوم بأدائها دون "ميك أب" نهائيا، مضيفة: "أنا كئيبة ممكن، بس أنا بحب أدواري اللي بتكون من غير الميك أب خالص".

وأوضحت أنها تعاقدت على فليمين من إنتاج وليد منصور، وفيلم آخر من إنتاج عمرو عرفة، مؤكدة أنها سعيدة للغاية لتعاقدها في مسلسل "أهل الكهف"، حيث يشارك فيه أبرز النجوم مثل أحمد عز، ومنى زكي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وأمير كرارة.