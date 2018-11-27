إنها الإرادة.. هاني الناظر يقدم وصفة "ببلاش" للتخلص من السمنة

نشر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن الوزن الزائد والمشكلات التي تنتج عنها.
وقال الناظر: "السمنة مشكلة صحية حقيقية بسبب مضاعفاتها الخطيرة فهي تؤثر على الشرايين والقلب وتسبب مرض السكر وتأثيرها سلبي على المفاصل".
وأضاف الناظر: "تبين أن السمنة تؤدي للإصابة بالتوتر والاكتئاب وعديد من المشكلات الجلدية وغيرها من الاضطرابات الصحية".
وأوضح الناظر: "أسهل وأرخص العلاجات للتخلص من السمنة المفرطة من خلال المشي يوميًا حوالي 3 كيلومترات، قرابة 30 دقيقة، وبصفة منتظمة".
وتابع: "جرب وانوي ولا تتردد وإياك أن تتحجج بضيق الوقت وابدأ من بكرة، إنها الإرادة يا سادة، امشوا تصحوا".
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