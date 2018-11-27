بـ6 صور.. شيري عادل تستعرض إطلالتها الجديدة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة شيري عادل، مجموعة صور بإطلالة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيري في 6 صور بالإطلالة نفسها، حيث ظهرت بشعر يجمع بين اللوني الأشقر والبني، مع وضع "مكياج" بسيط، من توقيع خبيرة التجميل نادين سلامة.

واكتفت الفنانة الشابة بنشر المواد المصورة، دون كاتبة تعليق، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات المشيدة بإطلالتها.

يشار إلى أن الباحث والمنتج معز مسعود، أعلن منذ عدة أشهر، عن زواجه من الفنانة شيري عادل، مؤكدا عبر بيان صحفي، أن الزواج تم منذ عدة شهور، عقب انفصاله عن زوجته السابقة.

وذكر البيان، أن معز مسعود يفكر في تقديم جزء جديد من مسلسل "السهام المارقة" يواجه من خلاله المزيد من الأفكار، ويستند إلى وقائع تحاكي العديد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين.

وأضاف البيان، أنه بعد موت أغلب أبطال الجزء الأول في أحداث المسلسل سيستعين الجزء الجديد بأبطال جدد يجسدون فكرة (المقاومة)، التي ستستمر في محاولة الانتصار على الإرهاب والإرهابيين في الجزء الثاني.

شارك في بطولة الجزء الأول الذي أنتجه معز مسعود، الفنانين شيري عادل، وشريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند بوعبود.

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