بالصور| زوجة أحمد الفيشاوي تتخلى عن ظهورها بفساتين وتطل بالـ"فورمال"

لفت الثنائي أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل الأنظار، خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وظهر الفيشاوي، بإطلالة "سيمي فورمال"، تتضمن بنطلون وسترة يحملان اللون الأسود، بالإضافة إلى تيشرت مدون عليه رسومات بيضاء، فيما ظهرت زوجته بإطلالة رسمية سوداء، مرتدية سترة وبنطلون و"توب" غير منقوش.

وكان نشطاء على موقع "إنستجرام"، تداولوا مقطع فيديو لموقف محرج لندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي.

ويتضمن مقطع الفيديو، تعثر ندى بسبب طول فستانها، وكادت أن تقع أثناء التقاط المصورين الصحفيين صورا لها بصحبة زوجها بالمهرجان، فيما ساعد الفيشاوي زوجته، بالانحناء وإزاحة ذيل الفستان بعيدًا عن حذائها، للتمكن من السير أكثر راحة على السجادة الحمراء، ليحتضنها بعدها ويقبلها.

يشار إلى أن الثنائي احتفلا مؤخرًا بزفافهما، بمدينة الجونة في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي.

ونشرت بوسي شلبي حينها عبر بموقع "إنستجرام"، صورة من الاحتفال على شاطئ البحر بصحبة "الفيشاوي" وزوجته وباسم سمرة، ظهر خلالها الثنائي وهما يرتديان ملابس كاجوال.

وكانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية فيلم "عيار ناري"، الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغيير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ أيام، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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