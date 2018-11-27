بالصور| نيللي كريم بـ"نيولوك" جديد.. ومعجب يتغزل: "عينك مرايات مرسوم أنا فيها"

نشرت الفنانة نيللي كريم على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت خلالها بـ"نيولوك" جديد، مرتدية ملابس سوداء، وبنظرة ثاقبة.

وانهالت التعليقات عليها من معجبيها ومحبيها مشيدين بجمالها، حيث علق أحد المعجبين على الصورة، قائلًا: "وعينك دول مرايات، مرسوم أنا فيهم، يا ضيعة الحكايات، على انكتب فيهم".

وأضافت أخرى: "نمرة فظيعة أو قطة مقطقطة ما شاء الله عليكي ربنا يحميكي ويحرسك حبيبتي فيه طعامة كده حتى روحك حلوة".

وعلقت أخرى باللغة الإنجليزية قائلة: "البجعة السوداء".

ويذكر أن آخر أعمال نيللي الفنية مسلسل "اختفاء"، الذي تم عرضه برمضان من هذا العام، كما تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق"، وفيلم "الفارس".​

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