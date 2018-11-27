زين عوض: لستُ دبلوماسية.. وهذه مفاجأتي للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة زين عوض عن تفاصيل مشاركتها في حفل تكريم ملك الأردن، عبدالله الثاني، بجائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018 في واشنطن مؤخرًا.

كما تحدث النجمة الأردنية في لقاء مع "فوشيا" عن حقيقة المنافسة مع غيرها من الفنانين الأردنيين، خاصة وأنها اقتحمت هذا المجال بقوة، معلقة على ذكاء الفنان في مثل هذه المواقف.

كما تطرقت زين عوض للحديث عن عملها الأخير القائم على إعادة وتحديث أغنيات الفنانة سميرة توفيق، وفي هذا السياق كشفت "عوض" عن مفاجأة جديدة لجمهورها لم تعلن عن مسبقًا.

التفاصيل تجدينها عن الفيديو التالي: