إلهام الفضالة تعلق على نشر صورة ابنتها العروس.. وتؤكد: بثينة الرئيسي لم توجبني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت أخبار حفل زفاف منى العتيبي ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الفضالة قررت التفرغ للرد على كل تعليقات الجمهور الخاصة بحفل زفاف ابنتها.

ولم تفوت الفنانة الكويتية أي فرصة للرد على أي تعليق، خصوصًا بعد انتشار صورة ابنتها من حفل زفافها وفيديو لعريسها، حيث تُعتبر هذه الصورة هي الظهور الأول لابنتها إعلاميًا.

وبعد انتشار الصورة، تغزل عدد كبير من الجمهور بجمال منى مُعتبرين أنها أجمل من والدتها، فيما تساءل عدد كبير عن سبب موافقة الفضالة لنشر الصورة وإظهارها للعلن، وفي ردها على هذا الموضوع قالت الفنانة الكويتية أن زوج ابنتها موافق على ظهورها، وقد خرجت الآن من حكمها والقرار يعود لابنتها وزوجها.

ولم تتقبل الفضالة انتقاد عدد من متابعيها إطلالتها بالفستان الأخضر في حفل الزفاف، إذ ارتدت فستانيّن؛ الأول أسود والثاني أخضر، لتعلق بانفعال: "الموضة أخضر وعاجبني أنا"

وعلى صعيد آخر، وفي ردها على سؤال أحد المتابعين عن سبب عدم دعوتها للفنانة بثينة الرئيسي قالت الفضالة، "إن الدنيا سلف دين والي يوجبك توجبه".

يُشار إلى أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كانت احتفلت بزفاف ابنتها الكبرى منى العتيبي في إحدى قاعات الكويت الفخمة، وحضر الحفل عدد من النجمات من ضمنهن هيا الشعيبي وهنادي الكندري.