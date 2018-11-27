فوشيا تستفتي قراءها عن نجمهم المفضل لعام 2018 وتقدم لهم 5000 دولار جوائز نقدية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدأ موقع فوشيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، الأول من ديسمبر، نشر استفتاء القرّاء حول النجم المفضل لهم لعام 2018.

يشمل الاستفتاء المطرب والمطربة المفضلين وأفضل ممثل وممثلة لهذا العام. ويكون التصويت لفنان واحد من كل قائمة من القوائم المشمولة بالمسابقة، وقد تم تخصيص جوائز نقدية للمشاركين بقيمة 5000 دولار موزعة على 10 فائزين يتم اختيارهم عن طريق السحب.

ويتم التصويت من خلال البريد الإلكتروني ويسمح بالتصويت مرة واحدة من كل إيميل، وسيتم الاختيار من قائمة قصيرة للمطربين والمطربات والممثلين والممثلات تم اختيارها بعناية وفق معايير فنية استند إلى آراء نقّاد مختصين تحدثوا إلى فوشيا، وتم توزيع الفنانين حسب الحروف الأبجدية.

تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الفنانين الذين كانوا أكثر عطاءً وتأثيراً في عام 2018، ومن المنتظر أن تعرض النتائج على لجنة مختصة لتحليل الإستفتاء وتحديد طبيعة توزيع جمهور كل فنان والعوامل التي ساعدت كل منهم على استقطاب هذه الجماهير.

وستعلن نتائج هذه المسابقة في رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2018، بحيث يكون الفوز هدية فوشيا للفنانين، والجوائز النقدية هدية لقرّاء فوشيا.

وستقوم إدارة الموقع بتوزيع دروع تذكارية على الفنانين الرابحين و ستتولى إيصالها إليهم.