هنا الزاهد وأحمد فهمي يُثيران ضجّة بسبب هذه الصّورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان المصريّ، أحمد فهمي، للانتقاد والسّخرية، بسبب صورة جمعته بخطيبته، الفنانة هنا الزاهد، عندما نشرتها الأخيرة، عبر حسابها الخاصّ على إنستغرام.

وأظهرتْ الصورة الثنائيّ بإطلالة مُتشابهة بعض الشيء، حيث ارتديا بنطلون "الكاروهات"، فاختارتْ الزاهد اللّون البنفسجيّ، فيما اختار فهمي اللّون الأبيض، وأكملتْ هنا إطلالتها بحذاءٍ رياضيّ أسود، مع بلوزة بنفس اللّون أيضًا، بينما اختار فهمي بلوزة باللّون الكحليّ، مع حذاء رياضيّ باللّون الأبيض.

وأثارتْ هذه الإطلالة جدلاً واسعًا بين متابعي هنا الزاهد، بعدما سخر بعض جمهورها من بنطلون فهمي، فيما علّق آخرون، أنّ البنطلونين يشبهان البيجامات، وقال أحدهم، إنّ فهمي قام بارتداء ملابس خطيبته.

وكانت أغلب التعليقات السّاخرة حول فهمي، وذلك بسبب ستايل الملابس الأقرب للفتيات، والذي رأى الجمهور أنّه لا يناسبه، حيث طلب أحد المتابعين من فهمي، تقليد الفنان أحمد السقا، بأسلوب لباسه، خصوصًا، أنّ هناك كثيرًا من الأقاويل حول تعمّد فهمي تقليد السقا.

يُشار، إلى أنّ الفنان المصريّ، أحمد فهمي، كان قد وضع خطيبته هنا الزاهد في مواقف مُحرجة مع متابعيها أكثر من مرّة، لعدم تحمّله التّعليقات السّيئة، وتدخّله وقيامه بشتم الجمهور، الأمر الذي دفع الزاهد، للتهديد بحذفه من قائمة الأصدقاء عندها.