كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - 3 سنوات سجن لمدير مدرسة زور مستندا للحصول على تعويض

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف مدير مدرسة خاصة، وأخصائي بهيئة التأمين الصحي، بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 29053 لسنة 2016 جنايات العجوزة، اتهامهم بتزوير محرر رسمي، للحصول على تعويض من جهاز تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "محسن.ع" 42 سنة، مدير مدرسة خاصة، و"عمر. ح" 42 سنة، أخصائي بالهيئة العامة للتأمين الصحي، اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو توكيل خاص رقم 1080 ج لسنة 2016 مكتب توثيق نادي الزمالك، وذلك يحمل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أن مثلا أمامه وأمداه بالبيانات اللازمة.

وقدم المتهم الثاني بطاقة رقم قومي لمتوفى يدعى عنتر عبد العزيز فريد، مدعيا أنها ملكه لتوثيق توكيلا لصالحه باستلام شيك قيمة التعويض المستحق للمتوفى من جهاز تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى البالغ قيمته 646457 جنيها، فأثبتها الموظف حسن النية وأصدر توكيلا ووثقه بناءً على ذلك ومنحه للمتهمين فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق.