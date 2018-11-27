كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - مخترعو طيبة الصغار في معرض تشايلد اكسبو .. بالصور

شارك طلاب المرحلة الابتدائية بطيبة المتكاملة الدولية في معرض العلوم الذي أقامه تشايلد اكسبو علي مستوي الجمهورية للمخترعين الصغار وحصلوا علي شهادة مشاركة للمرة الأولى

وقد شارك الطالبان يحيي اسعد وقيس فادي اللذان فاز في معرض العلوم الذي تقيمه المدرسة سنويا لتشجيع الطلاب وتنمية قدراتهم علي الابتكار والاختراع هذا ما أكدته فاطمة حسن ناظرة المرحلة الابتدائية بأن المدرسة تدعم طلابها ومعلميهم علي انتهاج منهج البحث العلمي وتنمية المهارات بجانب الدراسة الأكاديمية وصرحت أمل عبدالعال مديرة المدرسة أنه

لأول مره في مدارس طيبه تتم مشاركة طلاب المرحلة الابتدائية في معرض العلوم وذلك لأن المدرسة اعتادت إقامة معرض للمخترعين الصغار سنويا مما شجعهم هذا العام علي الاشتراك في هذا المعرض

واضاف ماجد الدسوقي و لمياء أحمد رؤساء قسم العلوم بان الطالبان شاركا باختراع بلوتوس يدير عربة بعد فوزهما بالمركز الأول في معرض المدرسة السنوي

تم المشاركة برعاية لينا عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة التي صرحت بأن المدرسة قد

شاركت من قبل في معرض إنتل للعلوم الذي يقام علي مستوي العالم وحصل طلاب طيبة على بعض المراكز الأولي في بعض المسابقات وحقق أحد الطلاب بالقسم البريطاني علي براءة اختراع النظارة التي تساعد فاقدي البصر علي الرؤية وتبني جوجل صناعتها

