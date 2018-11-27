كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - بـ30 طعنة.. محامي الغربية يقتل زوجته ويصيب حماته ويحاول الانتحار

أقدم محام على قتل زوجته وإصابة حماته مستخدما سلاحا أبيض بمدينة طنطا بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من قسم ثان طنطا بورود بلاغات من الأهالي تفيد قيام "كريم. م " محام، بالتعدي على زوجته" أميرة. ت " ربة منزل بالضرب مستخدما السلاح الأبيض "مطواة" وإصابتها بـ30 طعنة في أماكن متفرقة بالجسد ولفظت أنفاسها متأثرة بجراحها، كما أصيبت "عفاف. ع" حماته، بطعنتين في الظهر، ثم حاول المتهم الانتحار بقطع شرايينه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.