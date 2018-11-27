كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - بعد إغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل..ياسمين صبري تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي جعل موقفها مثيرا للتساؤلات.

وكان آخر نشاط لـ "ياسمين صبري" عبر حسابها بموقع إنستجرام في 4 نوفمبر حيث نشرت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها التي خضعت لها خلال حوارها مع مجلة Bazaar العربية، حيث كانت إطلالتها مختلفة ومميزة، وسط الصحراء.

وكانت أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبرى مسلسل "الحصان الأسود" فى شهر رمضان قبل الماضى، والتي أدته أمام الفنان أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.