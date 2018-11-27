كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - الزمالك يرحب بإعارة باسم مرسي لسموحة

باسم مرسي

أعلن نادي الزمالك، ترحيبه بإعارة باسم مرسي مهاجم الفريق لنادي سموحة فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل. وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات بين مسئولي الزمالك وسموحة، حيث أبدى النادي الأبيض، موافقته على إعارة اللاعب للفريق السكندري، ولكن يتبقى فقط الاتفاق حول التفاصيل المالية.

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