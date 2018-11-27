كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - محمد رمضان يعقد جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل الجديد
يعقد الفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة مع المخرج إبراهيم فخر والسيناريست حسان دهشان، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل الجديد الذي ينافس به رمضان في سباق دراما رمضان المقبل.
ويأتي اختيار رمضان للمخرج والمؤلف بعد نجاحها فى مسلسل "ابن حلال" الذى عرض منذ عدة أعوام.
يذكر أن محمد رمضان شارك العام الماضي بمسلسل "نسر الصعيد" الذي حقق نجاحا كبيرا.
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