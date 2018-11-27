كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - محافظ الأقصر يستقبل سفير جورجيا

الأقصر – شيرين طلعت

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بديوان عام المحافظة، السفير ناباندوف سفير جورجيا بالقاهرة، وذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر، لبحث سبل دعم التعاون وتوطيد العلاقات بين جورجيا والأقصر فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من محمد خيرى عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، وخالد سليمان مدير عام إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولى.

ومن جانبه، قال السفير الجورجى أنه شعر بالأمن والأمان فى رحلته إلى الأقصر ، لافتاً إلى أنه جاء إلى الأقصر براً مشيداً بمستوى الأمن بالمحافظة السياحية.

وأبدى سفير جورجيا سعادته بزيارة محافظة الأقصر وما بها من معالم أثرية وسياحية، وتمنى أن يكرر الزيارة لما لمسه من طبيعة ساحرة خلابة، مشيراً إلى أن العاملين بالقطاع السياحى بجورجيا يعملون على اختيار مقصد جديد للسائح الجورجى ويضعون الأقصر على رأس قائمة المقاصد السياحية.

وأوضح السفير، أن السائح الجورجى يهتم بكافة أنواع السياحة سواء أثرية أو ترفيهية أو علاجية وغيره، ووجه السفير دعوته لمحافظ الأقصر بزيارة دولة جورجيا.

كما رحب محافظ الأقصر، بالسفير الجورجى على أرض محافظة الأقصر، موضحاً أن المحافظة تضم العديد من المقومات الأثرية والسياحية التي تجذب السياح من مختلف دول العالم لزيارتها، مؤكداً على استعداد المحافظة للتعاون الكامل لدعم كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية وزيادة وتوطيد العلاقات مع دولة جورجيا، ودعم التعاون السياحي والاقتصادي.