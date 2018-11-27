كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - الونش يواصل الغياب عن الزمالك أمام الاتحاد بالبطولة العربية

الونش

يواصل محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك الغياب عن فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت. وأدى الونش تدريبات تأهيلية وعلاجية خلال المران الصباحى للزمالك اليوم، لإصابته بمزق فى العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الفريق فى مباراة زعيم الثغر. واستأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعدما حقق فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة.

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