بالصور| أمريكي يتفاجأ بتبديل العروس يوم زفافه

دخل عريس يدعى "دافيد" 32 عامًا، ويقطن بواشنطن، في نوبة ضحك هستيرية يوم زفافه، حينما كان يستعد لاستقبال عروسه "بريان دنيس" 29 عامًا، وعندما استدار تفاجأ بصديقه المقرب "تيمي هورتون"، يرتدي فستان زفاف بدلًا من العروس، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انفجر الصديقان بالضحك وسط تصفيق وضحك العروس والحضور، وكاد أن يسقط أرضًا من الصدمة والدهشة لأنه كان يتوقع رؤيته زوجته.

وقال دافيد: "بينما أستدير خلفي كنت قلقًا وأحاول ضبط أعصابي لأنني على وشك رؤية عروستي بثوب الزفاف لأول مرة، لكنني وجدت صديقي".

ووجد صديقه على حالة شاحبة وكثيف الشعر، وأضاف:" أنا أحب صديقي كثيرًا لكن ليس بهذه الطريقة، وكنا على وشك السقوط من الضحك".

وتابع: "سيظل هذا الموقف وهذا اليوم عالقًا بذاكرتي طول الوقت، فهو أضاف شيئًا من الفكاهة والمرح على اليوم وأزال توتري وقلقي الشديد".

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