بالصور| قافزة مظلات أسترالية تسجل 55 دورة في الدقيقة وتسطر اسمها بـ"جينيس"

حققت الأسترالية سميت دوني جاليس، صاحبة الـ23 عامًا، وتقطن بمدينة "بينزيث ساوث ويلز"، رقمًا قياسيًا في القفز بالمظلات بالأماكن المغلقة، وهي رياضة خطيرة تتطلب من الشخص التحلي بالجرأة والشجاعة أثناء ممارستها، بحسب صحيفة "يو بي آي".

استطاعت سميت الدوران 55 دورة، لمدة دقيقة كاملة ليكتب اسمها ويسطر داخل موسوعة "جينيس"، وهو الرقم الذي لم يحققه أي قافز مظلات من قبل.

شغفها وحبها للطيران والرقص إلى جانب الجمباز مكنها من الإبداع في استخدام الريح ومعرفتها من كيفية دفع جسدها نحو هذه الرياضة والتمكن منها دون أي مخاوف.

بعد تمكنها من هذه الهواية تحاول سميت جاهدة عمل دورات تدريبية لتعليم غيرها هذه الهواية والتمكن منها مثلها ليكونوا قادرين على التميز.

​