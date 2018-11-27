وسام صباغ: استفزني باسم مغنية... وهذا رأيي بدور "رامح بيك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخوض الممثل اللبناني، وسام صباغ، تجربة جديدة من نوعها في مسلسل جديد، خلافًا للأدوار السابقة التي اعتاد الجمهور على تأديتها، من ناحية الشكل، والشخصية التي تحمل في طياتها الكثير من اللؤم والشر .

وتحدث الممثل اللبناني لـ"فوشيا" عن تأدية دور "جيمس" في مسلسل "ثورة الفلاحين"، كما أبدى رأيه بدور "رامح بيك " الذي يؤديه الممثل باسم مغنية .

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