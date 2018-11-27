إشارات تنذرك بضرورة ترك عملك على الفور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيراً ما يلجأ الأشخاص إلى الاستمرار في العمل من أجل كسب المال فقط، ولكن إذا وجدت أن عملك يؤثر على حياتك سلبيًا ويؤثر على سعادتك فلا بد أن تعيدي النظر فيه.

هنا نقدم لكعدد من الإشارات التي تنبهك إلى ضرورة ترك عملك.

الإدارة

إن وجود مدير يعرف كيفية تحفيز فريقه أمر مهم جدًا في مؤسسة العمل، فإذا كان مديرك لا يفعل ذلك دائمًا ومكانته الوظيفية تعتبر دائمة أي لا يمكن تغييره فعليك بالتفكير في ترك عملك الآن.

المنظمة نفسها

إذا كانت أخلاقك لا تتوافق مع الشركة التي تعمل بها فستكون هذه مشكلة عميقة الجذور ويصعب التغلب عليها، فالعمل مع منظمة تقدم خدمات أو سلع تتعارض مع قيمك ستتسبب في إصابتك بالإحباط الدائم وعدم الرضا.

العمل الفعلي

إذا كنت تشعرين بالملل أو لا تملكين أي اهتمام بشأن طبيعة عملك فقد يكون الوقت حان ليس فقط لتغيير وظيفتك ولكن مهنتك أيضًا، بالنسبة للخريجين الجدد الذين يعملون في بيئة مهنية للمرة الأولى تحدثي إلى أحد أعضاء الفريق الأكبر سنًا لطلب النصيحة، إذا كنت تخشىن من التوجه إلى عملك أو تنفيذ المهام اليومية فقد حان الوقت لتغيير عملك.