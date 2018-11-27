كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - برنامج تأهيلي لحازم إمام ومحمد إبراهيم في الزمالك

حازم إمام ومحمد إبراهيم

وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا للثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لتجهيزهما لمباراة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

ويعاني محمد إبراهيم وحازم إمام من شد خفيف في الخلفية وهي إصابات بسيطة والتي تسببت في غيابهما عن لقاء الزمالك أمام الجونة بالأمس.

وفاز الزمالك بثلاثية دون رد، الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى ٣٢ نقطة ينفرد بصدارة الدوري، ويتوقف رصيد الجونة عند ١٦ نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر.