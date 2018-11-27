كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - رسميا وبعد حجز قضية العلاوات الخمس للحكم .. غادة والي : لجنة لفض التشابكات بشأن اموال المعاشات

غادة والي

رسميا وبعد حجز قضية العلاوات الخمس للحكم .. غادة والي : لجنة لفض التشابكات بشأن اموال المعاشات

رسميا وبعد حجز قضية العلاوات الخمس للحكم .. غادة والي : لجنة لفض التشابكات بشأن اموال المعاشات

رسميا وبعد حجز قضية العلاوات الخمس للحكم .. غادة والي : لجنة لفض التشابكات بشأن اموال المعاشات

البشاير - اخبار المعاشات

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن إجمالى قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، فى حين يجرى جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028 .

وأضافت والى، خلال حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة فض التشابكات تقوم حاليا بتدقيق 3ر63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيدا لجدولتها ليصبح إجمالى المبالغ الجارى جدولتها مع المالية 6ر191 مليار جنيه، بينما ما تم جدولته بالفعل وإصدار صكوك لصالح التأمينات بلغ 339 مليار جنيه .

وحول كيفية إدارة هذه الأموال، أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين المصريين تعمل على استثمار هذه الأموال لتحقيق أعلى عائد منها فى قطاعات كثيرة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الاستثمارات فى البورصة - والتى لا تتجاوز نسبة 2% من قيمة أموال التأمينات - حققت أعلى عائد.

وردا على سؤال بشأن مشروع قانون التأمينات الموحد، قالت الوزيرة إن اللجنة المعنية بإعداد مسودة هذا المشروع انتهت من مراجعة جميع أبوابه باستثناء باب المزايا،مشيرة إلى أن أهم ما ورد به هو وضع حد أدنى للاشتراك التأميني، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأميني، واحتساب المعاش على متوسط الأجر لسنوات العمل مع إدخال معامل الأجر.