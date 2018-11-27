كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - لأول مرة.. التعليم تنشئ فصول خاصة لمزدوجي ومتعددي الإعاقة

قالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أنتجت أغنية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة لتبعث برسالة باهتمام الوزارة بتطوير المدارس سواء العادية أو المتخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت "عبد السلام"، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، أن وزارة التربية والتعليم افتتحت لأول مرة فصول لمزدوجى ومتعددي الإعاقة خلال العام الحالى، كما أنشأت الوزارة أول فصل الأصم الكفيف.

وتابعت: "الوزارة تركز على الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تركز على دعمهم وتفوقهم الدراسى".