كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - الارجنتين تفجر مفاجأة .. هذا ما سيجده قادة مجموعة العشرين على المنصات !!

ذكرت صحيفة يومية أرجنتينية أن قائمة طعام قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد قمتها في بوينس آيرس نهاية الشهر الجاري، ستتألف من أطباق أرجنتينية تقليدية.

وأوردت صحيفة "ناسيون" أن الرئاسة الأرجنتينية وضعت نصب عينها هدفا هو تعريف وفود جميع الدول المشاركة خلال اجتماعات مجموعة العشرين بالمأكولات التقليدية في الأرجنتين.

وأشارت إلى أن الأطباق ستقدم خلال وجبتي الغذاء في الجلسات العامة للقمة في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، التي سيكون جدول أعمالها مثقلا بأحاديث السياسة والاقتصاد والقضايا الكبرى والتحديات.

وكشفت الصحيفة أن قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الجمعة سيتناولون طبقا خفيفا عبارة عن سندويشة باسم "Choripan"، وهي عبارة عن هوت دوغ من لحم البقر، فيما سيكون الطبق الرئيسي عبارة عن شريحة لحم ضلع مشوية مع صلصة الطماطم والبطاطس.

وبالطبع لن تخلو قائمة الطعام من الحلويات، حيث سيتم تقديم آيس كريم من جوز الهند و"Dulce de leche"، وهي عبارة عن عجينة كراميلية تصنع من الحليب المكثف المغلي.

وفي اليوم الثاني للقمة، ستقدم فطائر مقلية مع لحم الضأن المطبوخ مع الفاصولياء والطماطم والمشمش، وكعة شوكولا من الإجاص وآيس كريم مع الفستق، وسيرافق وجبات الطعام المقدمة نبيذ محلي للقادة الذين يريدون تذوقه.

وشددت الصحيفة على أن المنظمين حرصوا على تقديم الأطباق بما يتوافق مع معتقدات القادة المشاركين في القمة، حيث تم استبدال بعض الأطباق للقادة الذين لا يتناولون بعض المكونات، في إشارة ضمنية إلى لحم الخنزير المحرم في الدين الإسلامي.