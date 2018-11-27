كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - جوجل يطلق تقنية مبهرة للمستخدمين

اتجهت شركة "جوجل" الأمريكية، إلى تنفيذ تقنية جديدة مماثلة لتقنية تقدمها شركة "أبل" لمستخدمي هواتف "آيفون".

وذكر موقع "9 تو 5 جوجل" أن متصفح "جوجل كروم" يعتزم على إطلاق تقنية جديدة لجميع المستخدمين، وهي تنفيذ أوامر بالإيماءات فقط، دون الحاجة لقيام المستخدم بتحريك الشاشة اللمسية لتنفيذ الأوامر.

وتسمح تلك التقنية للمستخدم الرجوع إلى صفحة ما أو إعادة توجيهها بمجرد الإيماء نحو اليمين أو اليسار، وكذلك يمكن أن تقلب الصفحة إلى أعلى أو أسفل بمجرد الإيماء نحو الأعلى والأسفل.

وتم طرح التحديث الجديد حاليا على نسخة البيتا الخاصة بمتصفح "جوجل كروم"، على أن يتم دعمها في فترة لاحقة على نظام تشغيل "أندرويد باي " الجديد.