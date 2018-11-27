كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - اتفرج.. تعرف علي اشهر المدن استخداما للدراجات الهوائية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يوضح مدن تشتهر باستخدامها الدراجات الهوائية.

1_ امستردام في هولندا

الدراجات الهوائية من وسائل التنقل الاساسية في البلاد، يفضلها السكان لانها سريعة وصديقة للبيئة.

2_ كوبنهاجن في الدنمارك

هي من اكثر الدول الأوروبية احتضانا للدراجين ،حيث ان عدد الدراجات فيها اكبر من عدد السيارات.

3_ بوردو في فرنسا

تم انشاء ممرات الدراجات والمسارات فيها بكثافه في جميع انحاء المدينة

4_ ستوكهولم في السويد

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