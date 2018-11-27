كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - اتفرج.. تعرف علي اشهر المدن استخداما للدراجات الهوائية
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يوضح مدن تشتهر باستخدامها الدراجات الهوائية.
1_ امستردام في هولندا
الدراجات الهوائية من وسائل التنقل الاساسية في البلاد، يفضلها السكان لانها سريعة وصديقة للبيئة.
2_ كوبنهاجن في الدنمارك
هي من اكثر الدول الأوروبية احتضانا للدراجين ،حيث ان عدد الدراجات فيها اكبر من عدد السيارات.
3_ بوردو في فرنسا
تم انشاء ممرات الدراجات والمسارات فيها بكثافه في جميع انحاء المدينة
4_ ستوكهولم في السويد
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