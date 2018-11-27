كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - وكيل مجلس النواب: ترحيب القيادة المصرية بزيارة محمد بن سلمان يأتي كدعم لاستقرار السعودية

سليمان وهدان

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،أن ترحيب القيادة المصرية بزيارة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يأتي كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولوقف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى وقوف القيادة السعودية بجانبها في الكثير من المواقف ومنذ ثورة يناير وحتى الأن.

وأوضح وهدان في بيان صحفي له اليوم، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشاءة المملكة .

ولفت "وكيل النواب" إلى أن مصر والسعودية هم الحصن المنيع للإسلام والمسلمين وهم من يقودون سفينة العالم الإسلامي ضد مخططات الإيرانية والغربية لتقسيم المنطقة، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يصب في صالح استقرار المنطقة العربية بأكملها

وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة استراتيجية فهما جناحا الأمة العربية والإسلامية ويقفان بكل قوة للمخطات التي تواجه الأمة ، مؤكدا أن شعوب العالم العربي تقف صفا واحدًا مع المملكة السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو يسعى إلى الإساءة إليها.