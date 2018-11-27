كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - هواوي تطلق هاتف بشاشة استثنائية وتتحدي سامسونج

تستعد شركة "هواوي" لإطلاق هاتف جديد بشاشة استثنائية في عالم الهواتف الذكية، بحسب صور تم تداولها على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية الصينية.

وبحسب سكاى نيوز، يأتى الهاتف بشاشة أمامية بدون أى حواف نهائية أو أى أزرار نهائية، باستثناء دائرة صغيرة في أعلى اليسار، وستكون هذه الدائرة مدمجة في الشاشة، وستضم الكاميرا الأمامية.

ويغطي تصميم الشاشة 360 درجة من الواجهة الأمامية للهاتف، وهو الأمر الذي يؤكد مسابقة "هواوي" للزمن لإصدار الهاتف قبل أي شركة أخرى.

وقبل أيام، كشفت براءة اختراع تقدمت بها "سامسونج"، أن الشركة الكورية الجنوبية قد تخرج أيضا عن المألوف في المنتجات التي تقدمها، وتصدر هاتفا ذكيا رائدا، يختلف عن الأجهزة السابقة من ناحية تصميم الشاشة الأمامية.

وتظهر التفاصيل أن سامسونج ستعتمد هي الأخرى على شاشة أمامية فسيحة مع كاميرا مدمجة في أعلى اليسار، وتظهر التوقعات بأن هواوي ستصدر جهازها الجديد الشهر المقبل، على أن يكون طرح هاتف سامسونج في بداية 2019.