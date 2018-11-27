هجوم حاد على روزانا اليامي.. وتشكيك في جنسيتها السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية السعودية روزانا يامي، بعد تصريحاتها بشأن حرية تناولها الشيشة في المقاهي والمطاعم، واعتبارها أنّ هذا الأمر ليس له علاقة بالعادات أو التقاليد السعودية، وأن كل شخص حر في حياته.

وقالت الإعلامية السعودية، خلال لقاء تلفزيوني، إنها إنسانة مُثيرة للجدل، وأن هذا يُعجبها، ما دام أنها لا تتدخل في حريات الآخرين، لذا لا يجب على أحد التدخل في حريتها، وأن الشيشة مثلها مثل العصير، ليست "عيب" أو ممنوعة.

وفتح متابعو "اليامي" النار على تصريحاتها، وقال أحدهم: "أقطع يدي إذا ما طلعت أمها غير سعودية أو أصولها غير سعودية.. تعبنا من تشويه هذه الفئة لنا"، و"مشكلة ها الأشكال ما تفهم أن الدين حرّم ها الشيء"، و"أعوذ بالله تشويه وتلوث بصري".

وكان قد تم تداول نشطاء للإعلامية السعودية روزانا اليامي، وهي تدخن الشيشة، موجهين إليها انتقادات لاذعة، بسبب تخلّفها عن العادات والتقاليد والأعراف الموجودة ببلدها السعودية.