بسمة وهبة توضح حقيقة إصابتها بالسرطان مجددًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن صمتها، وردت على الأخبار التي راجت مؤخرًا عن إصابتها مجددًا بمرض السرطان الذي تعافت منه منذ عدة أعوام، بعد إعلانها منذ شهر السفر إلى أمريكا بسبب أزمة صحية.

وأكدت بسمة – في مداخلة تلفزيونية- أنها خضعت لعملية خطيرة بالمعدة، ولكنها بعيدة عن مرض السرطان، موضحة أنها مصابة بالتفاف في الأمعاء، وكان يجب أن تستأصل جزءًا منها.

وشددت الإعلامية المصرية الشهيرة على أنها تخطت مرحلة الخطر، وبدأت تتعافى، كما أنها غادرت المستشفى، ولكنها تنتظر قرار الطبيب بالعودة للقاهرة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تعود خلال أسبوع من الآن.

وقدمت "وهبة" شكرها لكل من وقف بجوارها في مرضها أو وجه لها دعوة بالشفاء، لافتة إلى أن من عيوب الشهرة هو انتشار الشائعات حول الشخص المعروف، والتي تكون أحيانًا جارحة.

وأشارت إلى أنها بدأت التحضير للموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" المقرر عرضه رمضان القادم، رغم مرضها، وتبحث حاليًا عن أفضل الضيوف الذين من الممكن استضافتهم بالموسم الجديد.

يذكر أن بسمة وهبة أصيب بسرطان الثدي عام 2012، وخضعت لرحلة علاج طويلة بالخارج حتى تعافت من المرض.