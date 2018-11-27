يسرا اللوزي تردّ بغضب على الساخرين من شكلها في آخر جلسة تصوير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي عن استيائها وعضبها من متابعيها على إنستغرام، عقب توجيه انتقادات لها، وصلت إلى حد السخرية من شكلها في أحدث جلسة تصوير.

وكتبت اللوزي ردًا على المنتقدين: "يا جماعة يا ريت تفهموا إن ده مكياج معمول لجلسة تصوير بيكون ليها إضاءة معينة.. وأنا غلطت إنى قررت أشارككم صورة من خلف الكواليس".

وتابعت الفنانة المصرية: "يعنى مش من التصوير نفسه لأن المجلة لسة قدامها أسبوع على الأقل على ما تنزل"، مستطردة: "أنا افترضت إن المشاركة دي ممكن تبسطكم لإني عمومًا مش بحط صور كتير".

وأعربت يسرا عن ندمها لمشاركة الصور قائلة: "لكن من الواضح إني ما كنتش المفروض أشارككم الصور وأستنى لما الصور الخاصة بالمجلة تنزل وخلاص".

وانتقد متابعو "اللوزي" صورها بشكل ساخر، فقال أحد المتابعين: "ليه عملتي مناخيرك حرام، يا جماعة أحيانا المكياج بيبين وبيبرز عيوب الأنف"، وأضاف آخر: "فعلا غريبة كإنها مرات أبوها".

وعلق متابع آخر: "ده كونتور.. بس مش حلو الميكب ده يا يسرا .. الميكب الطبيعي بتاعك أحلى"، وآخر قال: "فعلاً التجميل واضح ملامحها الجميلة ضاعت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، كان مسلسل "بالحجم العائلي"، مع الفنان يحيى الفخراني، والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي.