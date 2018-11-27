كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - الماجري: جوائز محمد بن راشد تحفز الرياضيين العرب

صالح الماجري

عبر نجم منتخب تونس لكرة السلة، ولاعب دالاس مافريكس الأمريكي، صالح الماجري، اليوم الاثنين، عن سعادته باختياره لجائزة "رياضي حقق إنجازًا رفيع المستوى"، ضمن جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال الماجري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كل الشكر لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، على هذا التكريم المميز".

وتابع: "هذا التكريم يشجع كل رياضي، على تقديم أفضل ما لديه، من أجل تشريف الرياضيين التونسيين خصوصا، والعرب عموما".