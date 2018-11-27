كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - العراقي علي صباح يدير لقاء الزمالك والاتحاد بكأس زايد

علي صباح

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي لمباراة العودة بين الزمالك والاتحاد السكندري، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والمحدد إقامتها الجمعة المقبلة.

واختارت اللجنة طاقم تحكيم عراقي بقيادة على صباح حكم ساحة، ويعاونه كل من أمير داود، حيدر عبد المحسن، وحكم رابع يوسف سعيد حسن، ويراقب المباراة السعودي يحيى القرني.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو.