كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - الزمالك يحذر من "التسريبات" قبل انتقالات الشتاء

الزمالك

يفرض نادى الزمالك، السرية التامة، على ملف الصفقات الشتوية للفريق، التى ينوى التعاقد معها فى فترة الانتقالات فى يناير المقبل، خاصة أنه يرغب فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر، لمواصلة مسيرة الانتصارات، وحصد ألقاب البطولات التى يشارك فيها الفريق الأبيض.

ويتولى ملف الصفقات فى القلعة البيضاء، أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، بالتشاور مع أعضاء الجهاز الفني، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ورئيس النادي.

وشدد مسئولو الزمالك على ضرورة عدم الإدلاء بأى تصريحات تخص الانتقالات فى الفريق، سواء بالنسبة للاعبين الجدد أو المرشحين للرحيل، حفاظا على استقرار الفريق، ومن أجل الحفاظ على سرية الصفقات الجديدة حتى لا يتدخل الأهلى لإفسادها.

وعلى صعيد متصل، بدأ الزمالك فى التحرك من أجل إيجاد ثغرة قانونية فى عقد جون أنطوي، مهاجم مصر المقاصة، بعد أن تبين أن اللاعب يوجد بند فى عقده بين الأهلي، ناديه السابق، والمقاصة، يقضى بعدم بيعه لأى ناد داخل مصر، خاصة أن «أنطوي» من أكثر اللاعبين الذين حظوا بثقة وإعجاب جروس، بين اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى هذا الموسم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اقترح فيه الجهاز الفنى للفريق، إيجاد بديل أفريقى مميز، خاصة أن طلعت يوسف، المدير الفنى لمصر المقاصة، يرفض رحيل أنطوى فى يناير.

وفى سياق آخر كشف مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء، عن موقف بعض اللاعبين الناشئين من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة أو البقاء.

وأوضح المصدر أن أحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر الصاعد، سيرحل حال التعاقد مع ظهير أيسر جديد، فى الوقت الذى تمسك النادى ببقاء عمر صلاح، وغلق الباب على رحيله، بسبب النقص فى حراسة المرمى، فيما اقترب سيف فاروق جعفر، من الانضمام لصفوف الجونة، كما يرغب نادى الاتحاد السكندرى فى إعادة أحمد كماتشو الظهير الصاعد.

وفى سياق مشابه استقر الجهاز الفني، على تأجيل ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قرر النادى إيقاف التفاوض مع عامر عامر، حارس الإنتاج الحربي، وتأجيل هذا الملف بالكامل حتى نهاية الموسم، وترك مكان حراس المرمى، للاستفادة منه فى ضم لاعب جديد فى مركز آخر.

ويرى جهاز الزمالك أن الفريق ليس فى حاجة إلى حراس مرمى فى يناير، خاصة فى ظل تواجد جنش وعماد السيد وعمر صلاح، الذين يعتبرهم النادى من أفضل الحراس فى الوقت الحالي، خاصة جنش الذى بات قريبا من حراسة عرين منتخب مصر، بعد تألقه مؤخرا مع الزمالك.

وفى إطار مشابه رفض «الأبيض» الاستسلام فى ملف شراء ياسر إبراهيم، مدافع سموحة، رغم أن ناديه طلب الحصول على 100 مليون جنيه، حيث عرض النادى الأبيض 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة دونجا لاعب الزمالك إلى الفريق السكندري.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني، إغلاق ملف الدورى والتركيز فى مباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد «البطولة العربية».

ويسعى الجهاز الفني، لتجهيز محمد عبدالغني، للمشاركة فى خط الدفاع، خاصة أن إيقافه محليا فقط وليس فى البطولة العربية، حيث يحتاج النادى لجهود اللاعب فى ظل إصابة عبدالسلام والونش.