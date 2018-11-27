كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - الزمالك يواصل تدريباته للاتحاد السكندري في كأس زايد

الزمالك

يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، بدون راحة، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية للأندية " كأس زايد " يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ورفض جروس منح اللاعبين راحة عقب الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3-0، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الأساسيون في لقاء الجونة امس، مرانا استشفائيا لتجنب تعرضهم للإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريب بدني قوي بشكل طبيعي.

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندري في دور الـ 16 للبطولة العربية قد انتهى بفوز الزمالك 1-0 في ملعب برج العرب بالإسكندرية.