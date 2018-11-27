كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - موقف طريف للطفلة نيقولا سابا مع أحمد حلمى .. اتفرج

فاجئت الطفلة سابين نيقولا، الفنان أحمد حلمي في برنامجه "نجوم صغار"، المذاع عبر فضائية قناة mbc بحديثها العفوي.

جاء في إحدى المواقف الطريفة لبرنامج الفنان أحمد حلمي، المذاع عبر فضائية mbc، برنامج "نجوم صغار"، في الحلقة الثانية من البرنامج، موقف طريف للطفلة الجميلة نيقولا سابا، ذات الشعر الأحمر.

فقد فاجئت "حلمي" اثناء صناعتها "الكوكيز"، بقولها "بدي اتجوز"، مما اثار ضحك الجمهور ودهشة "حلمي"، الذي قام بمجاريتها في الحوار.

فقد كانت تروي قصة الفارس الأمير الذي سيأتي ويخطفها بعد سقوط سنتها اللبنية الأولى،وقالت بعفويتها " أريده أن يكون مرتديا بدلة ويكون أنيقا".

وأضافات: " إذا أعجب بالكوكيز "" الذي سوف أصنعه له سوف أتزوجه فورا.