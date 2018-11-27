كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - خلال الأيام المقبلة .. وليد توفيق يطرح "بغار عليكى بغار"



يطرح المطرب وليد توفيق خلال الايام المقبلة، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم "بغار عليكي بغار"، والتي تم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف الاوكرانية. أغنية "بغار عليكى بغار"، من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. يذكر أن وليد توفيق يتواجد حاليًا فى مصر، للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات، وتصوير حلقة لصالح إحدى القنوات الفضائية.

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