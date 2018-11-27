كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - رامى صبرى يبدأ بتسجيل أولى أغانى البومه الجديد مع الشاعر تامر حسين

سجل الفنان رامي صبري مساء أمس الاثنين، أولى أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه العام المقبل، حيث تعاون فى الأغنية الأولى بالالبوم مع الشاعر تامر حسين.

وكان رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "أد الدنيا"، من كلمات وألحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وحققت الاغنية رد فعل ايجابي بين الجماهير ونسبة مشاهدة عالية على موقع الفديوهات "يوتيوب".

جدير بالذكر أن أن اَخر ألبومات الفنان رامي صبري كان "الراجل" وطرحه العام الماضي.